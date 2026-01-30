矢野経済研究所は、国内スポーツアパレル市場を調査し、競技カテゴリー別の市場規模や、参入メーカーや流通の動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年のスポーツアパレル国内市場規模は、前年比103.1％の6442億3000万円の見込であることがわかった。アウトドアウエアが市場を牽引する構図が続いる。2025年のスポーツアパレル市場規模は、メーカー国内出荷金額ベースで前年比103.1％の6442億3000万円を見込む。全12カテゴリ