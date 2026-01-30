プロ野球・ロッテは30日、上田希由翔選手が一般女性と結婚したことを発表しました。上田選手は2023年ドラフト1位でロッテに入団。2年目の昨季は開幕一軍入りを果たし、プロ初ホームランを含む3HRを放つなど躍動を見せました。うれしい発表にあわせて、上田選手はコメントを発表。「かねてよりお付き合いをしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらため