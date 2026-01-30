この記事の画像を見る全国3,000人の絵本専門店・書店の児童書売場担当者が投票し、その年のおすすめしたい絵本30冊を決定する「第18回MOE絵本屋さん大賞2025」。1月26日（月）に日本出版クラブホールで開催された贈賞式に、上位入賞した作家陣が登壇した。部門賞は「新人賞」と、0・1・2歳向けの絵本に贈られる「ファーストブック賞」。まずは、主催の株式会社白泉社から、高木靖文代表取締役社長による開会の挨拶が述べられた。