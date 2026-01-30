J2への復帰を目指すロアッソ熊本が必勝を祈願しました。 【写真を見る】ロアッソ熊本が必勝祈願でJ2復帰へ意欲「高い位置で奪い攻撃に」片野坂新監督が語る理想の形 今日（30日）熊本市の健軍神社を参拝したロアッソ熊本の片野坂新監督や選手など46人は、今シーズンの必勝を祈願しました。 ロアッソ熊本は昨シーズン、J2残留を果たせませんでしたが、片野坂新監督のもと11人の新加入選手を迎えた今シーズン