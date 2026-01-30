ホストの身分を隠し、マッチングアプリを通じて女性に接近し、ホストクラブに来店するよう勧誘した疑いで男が逮捕されました。東京・歌舞伎町のホストクラブ従業員・竹岡拓人容疑者（27）は、2025年、マッチングアプリで出会った女性2人に来店するよう誘った疑いが持たれています。竹岡容疑者は当初、女性に「ITの仕事をしている」と話していましたが、数回会った後に「実はホストをやっている。支援してほしい」などと言って店に