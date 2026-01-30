「医者の不養生」と言われるが、本当なのか。健康管理の注意喚起をするプロが、実は短命ではないか。しばしば耳にするそうした噂は真実か。医師の谷本哲也さんが最新の複数の科学的調査を分析してみると、意外な事実が判明した――。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■「健康のプロ」が自分を守れない？「医者の不養生」という言葉があります。実際、内科医である私の周囲でも、喫煙がや