ダコタ・ジョンソン、『アベンジャーズ』クリス・ヘムズワース、『ファンタスティック・フォー／ファースト・ステップ』ペドロ・パスカルが贈る大人の恋愛映画『マテリアリスト 結婚の条件』の日本公開日が2026年5月29日に決定した。あわせて、ポスタービジュアルと予告編も届けられている。 主人公は、ニューヨークの結婚相談所で働くマッチメーカー、ルーシӦ