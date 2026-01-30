就活や転活の面接やプレゼンなど、人前で話す際に緊張しないようにするにはどうしたらいいのか。気象予報士の佐藤圭一さんは「かつて私は極度の上がり症で、面接にも何度も痛い目にあった。でも、15年かけて根性論ではない科学的な対策を編み出した」という。そのまさかの方法とは――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■「面接」でガクブルだった男性の緊張克服法年が明け、転職市