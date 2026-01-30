株式会社横浜DeNAベイスターズと株式会社横浜スタジアムは30日、横浜スタジアムのさらなる観戦体験向上を目指し、各エリアに「東京日商エステム ほしぞらファミリーBOX」、「日総工産 ブルーダグアウトデッキ」、「プライベートカウンター」、「プレミアムシート」の計4つの席種を新設すると発表した。「東京日商エステム ほしぞらファミリーBOX」は、あらゆるファミリーの観戦スタイルに寄り添ったグループシート。家族の人数