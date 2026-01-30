来生たかお シンガーソングライターとして数々の名曲を世に送り出してきた来生たかおが、デビュー50周年を迎えた。本稿では、ツアー初日に披露されたステージの模様をレポートする。2025年11月26日夜、東京・NHKホールで『来生たかお 50th Anniversary Concert Tour 2025-2026 〜The Song 〜』が開催された。今年も全国各地での展開が予定されているアニヴァーサリーコンサートツアーの幕開けとなった一夜。会場を埋め尽くし