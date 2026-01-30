ひらまつ初！ 都市型のスモールラグジュアリーホテル「THE HIRAMATSU 京都」老舗商店が点在する室町通に位置する「THE HIRAMATSU 京都」（幔幕はお正月仕様）今回ご紹介するのは「THE HIRAMATSU 京都」。地下鉄烏丸線、東西線の烏丸御池駅から徒歩約3分、JR京都駅から車で約15分のところにあります。ホテルの建物は呉服店だった築120年以上の京町家を再生したものです。繊維関係の町家ならではの「糸屋格子」は当時のものをそのま