ガールズグループizna（イズナ）が、全席完売を記録した初の日本ファンコンサートを成功裏に終えた。iznaは1月28日・29日の2日間、東京・立川ステージガーデンで初の日本ファンコンサート「izna 1st FAN-CON[Not Just Pretty]In Japan」を開催した。【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー2日間にわたり、多彩なステージと参加型コーナーを通じてファンと直接交流したiznaは、『Mamma Mia』『SASS』で公演の幕を