日本ハムの達孝太投手（２１）が３０日、沖縄・名護での先乗り自主トレで初のブルペン入り。直球、スライダー、フォーク、チェンジアップなど３６球を投じた。渡部ブルペンキャッチャーからは、「去年より全然いいって言ってもらったので、スライダーと真っすぐと。スライダーがスイーパー系の曲がりって言っていたので、空振りを取りたいですね」と、曲がりを改良したスライダーに手応えを見せた。投球前にはＷＢＣ侍ジャパン