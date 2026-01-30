ソフトバンクの小久保裕紀監督、城島健司ＣＢＯら、フロント、首脳陣、選手、スタッフが３０日、福岡市内の筥崎宮を訪れて必勝祈願を行った。指揮官は連続日本一を誓うとともに、チーム内の激しいポジション争いに期待を寄せた。以下は主な一問一答の前編。―現在の心境は「ここに来て、今シーズンが始まるなというスイッチが入る日でもありますし、このシーズンが終わった後、野球に飢えているファンの方々とじかに接する機会も