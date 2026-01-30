ＮＨＫは３０日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストを発表し、女優の中井友望（とも）が出演することが分かった。中井は、養成所の同窓生で、ナイチンゲールに憧れる子爵の娘、東雲ゆきを演じる。朝ドラ初出演となる中井は「朝ドラは、俳優を志したときからずっと変わらず持ち続けてきた大きな夢でした。なので今回の出演を聞いたときは、