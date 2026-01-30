歌舞伎俳優の中村獅童が、長男・中村陽喜、次男・中村夏幹とのオフショットを公開した。３０日までに自身のインスタグラムを更新した中村。「二月は博多座であらしのよるにを上演させていただきます。」と報告。「めい役は、壱太郎さんです。陽喜、夏幹も幼い頃のめい、がぶとして出演します。」とつづり、化粧をした２人の息子とのショットなどをアップ。「２０１５年に新作歌舞伎として南座で初演、この度、６回目の再演です