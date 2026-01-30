◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１月３０日、美浦トレセン重賞初挑戦となるウインアイオライト（牝６歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父スクリーンヒーロー）は、美浦での調整を終え、この日のコース開場前に京都へ向けて出発した。矢嶋調教師は「調子はいいですし、新潟にも遠征しているので、関西遠征も問題ないと思います」と話した。前走のサンライズＳは初めての１２００メートル