£Î£È£Ë¤Ï£³£°Æü¡¢½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤È¾åºä¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡Ë¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÅÄ¤Ï¡¢ÍÜÀ®½ê¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤Ç¡¢±ü°å»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Í¥ÅùÀ¸µ¤¼Á¤Î½÷À­¡¢¶ÌÅÄÂ¿¹¾¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀ¸ÅÄ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤­¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÄ«¥É¥é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶