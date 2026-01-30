焼津市は、音楽を通じて賑わいの創出を図ろうと、アンバサダーにシンガーソングライターの松田栄作さんを任命しました。初代「やいづまちなかミュージック・アンバサダー」に任命された松田栄作さんは焼津市出身で、シンガーソングライターとして活動しながら、バンド「Odd3Piece」のボーカルとギターとしても活動し、2025年ファーストアルバムをメジャーリリ-