CX-50のボディサイズは新型トヨタRAV4などに近い マツダCX-50 2.5ターボ｜Mazda CX-50 2.5 Turbo 2021年11月に世界初公開されたCX-50は、マツダにとって最重要市場のひとつである米国の基幹車種として、SUVらしい存在感やオフロード性能を求める米国ユーザーのニーズを取り込み、北米のラインナップに新たに追加されたクロスオーバーSUV。米アラバマ州ハンツビルにあるトヨタとの合