2月3日の節分に合わせ東伊豆町の幼稚園で、鬼退治をしながら交通ルールを学ぶスタンプラリーが行われました。これは、県交通安全協会下田地区支部が行ったもので、園児13人が参加しました。この中では、はじめに交通ルールのクイズを行い、続いて園庭に作られたポイントまで交通ルールに従って進み鬼退治やパトカーに乗るなどしてポイントを集めていきました。（交通安全指導員 飯山慧美さん）「今