上高井郡高山村のバックカントリーでスノーボードをしていた韓国籍とみられる男性が遭難しました。30日午前、男性は警察などによって救助され、命に別条はないということです。警察によりますと、救助されたのは韓国籍とみられる30代の男性です。29日午後11時すぎ、「上高井郡高山村にあるスキー場にいる友人と連絡が取れない」と男性の友人から大使館を通じて警察に通報がありました。警察によりますと、