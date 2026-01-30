『E15S』型が飾られているなら行くしかない！こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第8回は、再生&快適化レポを一休みして、先日訪問した『日産エンジンミュージアム』について触れます。【画像】搭載エンジン『E15S』型の故郷！『日産エンジンミュージアム』全26枚クルマ好きで、『エンジンも好き』という