来月の食品などの値上げはおよそ670品目と、去年より6割減少しています。また、ガソリンの暫定税率廃止の影響などで、1月の消費者物価指数の伸びはやや緩やかになっています。帝国データバンクが発表した来月の食品などの値上げは674品目で、去年の同じ月と比べておよそ6割減少しました。内訳は、▼「酒類・飲料」が最も多く298品目、▼パックご飯などの「加工食品」が283品目でした。原材料高や人件費の増加が要因ですが、電気・