千葉県内のショッピングセンターのトイレで幼稚園児の男の子にわいせつな行為をしたとして、54歳のアルバイトの男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、千葉市緑区のアルバイト・野村武久容疑者（54）です。野村容疑者は先月7日、千葉県内にあるショッピングセンターの男子トイレで幼稚園児の男の子の体をズボンの上から触るなど、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、野村容疑者は