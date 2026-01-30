将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月30日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）と古賀悠聖六段（25）が現在対局中だ。振り駒で古賀六段の先手番となった一戦は、矢倉の出だしとなった。【映像】斎藤八段VS古賀六段 注目の一戦伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。ベスト4には、叡王経験者の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）がすでに進出を決め