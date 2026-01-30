1971年1月31日にスタートした「新婚さんいらっしゃい！」。放送開始55周年を記念して、今回は26年前に出場し、銀婚さんとなった夫婦とその娘夫婦である新婚さんが親子2世代で登場します！【写真】あの時の娘さんがこんなに大きく…（涙）！娘夫婦も「新婚さん」として登場まずは銀婚さんが当時、新婚さんとして出演した2000年4月放送の映像を振り返る。出会いのきっかけは、居酒屋へ飲みに来た夫が、アルバイトをしていた妻に一目