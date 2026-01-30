エムエスアイコンピュータージャパンよりゲーミングモニターの新モデルが2月5日より発売される。 【画像】白デスクにピッタリなホワイト筐体採用モデル新製品2つの商品画像 今回販売されるのは、高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから2つの製品だ。 『MAG 274QRFW E20』はホワイト筐体を採用し、WQHD解像度のRAPID IPSパネル、リフレッシュ