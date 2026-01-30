ＰＲＩＮＣＥＪＡＰＡＮ（株）（渋谷区）は１月１４日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には関谷健太朗弁護士（東啓綜合法律事務所、千代田区神田須田町１−２）が選任された。負債総額は債権者６名に対して約６０００万円。アジア最大級の犯罪組織などと報じられているカンボジアの企業集団「プリンス・グループ」の日本法人で、経営コンサルティングなどを手掛けていた。２０２５年１０月２４日、株主総会