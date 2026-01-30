2025年12月「雇用調整助成金不正受給公表企業」動向調査コロナ禍に雇用を支えた「雇用調整助成金」（以下、雇調金）等の不正受給公表は、2025年12月は 全国で19件だった。2025年の合計は344件で、ピークの2023年の692件から半減した。2020年4月から2025年12月までの累計は1,889件に達し、不正受給した総額は613億1,825万円にのぼる。都道府県別の不正受給の公表件数（累計）は、最多は愛知県の294件で300件台が目前に迫る。