＜ファーマーズ・インシュランス・オープン初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞松山英樹が好発進を決めた。今季開幕戦以来、2戦ぶりの出場。ノースCを回った松山は、1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。首位と2打差の8アンダー・3位タイで2日目へ進んだ。〈連続写真〉松山英樹のスイングを分析体の使い方が真逆になっていた！スター