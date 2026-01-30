2025年に2年ぶりの復活優勝を挙げた飛ばし屋・櫻井心那。パワフルなショットが持ち味の彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】右サイドをネジって上げて左足を伸ばして叩く櫻井のアイアンショット◇◇◇ダウンスイングで、下に圧をかけながら強く叩いていくスイングですね。手先ではなく、両ワキを締めて体幹を使って振っているため、飛距離と方向性を両立できる点が、櫻井プロ