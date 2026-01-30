先日の記録的な大雪の影響で、快速エアポートなどが運休して新千歳空港に７０００人が滞留したことについて、ＪＲ北海道の綿貫社長は１月３０日に会見を開き、北海道エアポートへの情報提供などが遅れたことについて謝罪しました。（ＪＲ北海道綿貫泰之社長）「ＨＡＰ（北海道エアポート）とのホットラインがうまく機能しなかったことを反省し、この体制を変更して強化していく」新千歳空港では２５日、記録的