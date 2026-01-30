29日、ミズノの新製品発表会が行われ、ブランドアンバサダーを務める稲垣那奈子、仲村果乃、寺岡沙弥香、三島泰哉（たいが）の4名が登壇した。会場では昨シーズンの振り返りとともに、新シーズンへの意気込みを語った。【画像】大きな『JPX ONE』と小ぶりな『同SELECT』の美しい顔を並べて比較登壇した4名はいずれも昨季、飛躍の一年を過ごした。稲垣と仲村はレギュラーツアーで初優勝を達成。三島は下部ツアーで初勝利。2024年の