2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムで新しいストーリーズを投稿。インドアゴルフで大きなスクリーンに向かってパワフルなショットを放つ動画を公開した。【動画】圧巻！ ドラコン王者の439y渾身スイングボルグマイヤーが手にしていたのは60度のウェッジ。これは一般的なサンドウェッジよりもロフト角は大きく、ボールを高く上げることは出来るが、その分、飛距離は出