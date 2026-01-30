ロックバンド・indigo la Endがきょう30日、あす31日に開催する東京・日本武道館でのワンマンライブ2Daysについて、当日券が急きょ販売されることが発表された。【Xより】「友達が全くいないバンドindigo la End!!」川谷絵音の投稿29日にフロントマンの川谷絵音（ボーカル、ギター）が自身のXで、「1/30、31のindigo la End武道館ワンマン2days、全て売り切ったんですが、友達とかの関係者がほぼ来ないことが判明したので、当