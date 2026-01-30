漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1172話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページでは、「敵は3人!!」「奴らの使命は」などのセリフが書かれている。【画像】めっちゃ気になる！先行公開された『ワンピース』最新話1ページ最新話の全ページは2月2日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・