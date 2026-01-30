新潟県内は上越と中越を中心に各地で平年を上回る積雪となっています。大雪の峠は越えましたが、上・中・下越ではなだれに注意が必要です。 上空に強い寒気が流れ込み、新潟県内は29日から雪が降り続き、積雪が増加。午前11時現在の積雪は魚沼市守門で279cm、上越市高田で146cmなど各地で平年を上回っています。上越市では路肩に積もった雪の除雪作業が急ピッチで進められていました。大雪のピークは過ぎましたが、31午前6