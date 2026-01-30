昭和43年（1968）2月、天草郡苓北町の富岡稲荷神社初午大祭でのコッコデショの映像です。 【写真を見る】子どもを乗せた神輿を投げ上げる！コッコデショ（天草郡苓北町）【昭和43年・1968】～RKKニュースミュージアム～熊本 コッコデショは旧暦の初午に披露される奉納演目のひとつで、子供を乗せた神輿（みこし）を頭上高く放り投げるという勇壮な出し物です。当時ニュースはこう伝えています。