群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男の裁判で、男の子の母親が意見陳述し、「被告には事故と向き合い、心から反省してほしい」と訴えました。トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）は、おととし5月、伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転中に車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）ら3人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷の罪に問われています。きょうの