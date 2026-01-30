女子マラソン東京、パリ五輪代表の一山麻緒（２８）が３０日、所属を通じて３月３１日付で現役引退することを発表した。同社を退社し、新たな道を進む。夫で前男子日本記録保持者の鈴木健吾が自身のインスタグラムを更新。「ネクストステージが楽しみです。まずはお疲れ様でした」とエールを送った。一山はワコール時代の２０年３月名古屋ウィメンズマラソンで当時日本歴代４位の記録で優勝し、東京五輪代表に選出。五輪本大