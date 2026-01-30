【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の庄司浩平が、メンズハイファッション誌「GIANNA HOMMES 04」（2月27日発売／ナンバーセブン）のW表紙を飾る。【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美◆庄司浩平「GIANNA HOMMES」W表紙に登場今号は、庄司による、世界的ハイブランドと着物ミックススタイルを含めた全17コーデの特集が掲載。撮影は、テーマ「NEW FIELD 〜次なる新境地〜」にて西洋スタイルのモダンスタ