【モデルプレス＝2026/01/30】SS501（ダブルエス ごーまるいち）の“永遠のマンネ”キム・ヒョンジュンが、4月5日にファン名称「JUNIQ（ジュニック）」を冠したスペシャルライブ「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」を、SUPERNOVA KAWASAKIで開催する。【写真】SS501“永遠のマンネ”現在の姿◆キム・ヒョンジュン、幅広い地域で活動ヒョンジュンは2005年にSS501のメンバーとしてデビュー。東方神起、SUPER JUNIOR、BIGBANGらと同時代