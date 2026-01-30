タレントの有吉弘行さんが2026年1月29日に自身のXを更新し、「ゾンビ増えなきゃいいなー」とのコメントを投稿した。「他のチームに波及しないことを祈ってます」 この投稿は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで27日に逮捕された広島カープ・羽月隆太郎容疑者（25）に関するものだとみられる。 広島県出身の有吉さんは、大の広島カープファンとして知られる。 有