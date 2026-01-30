ダイアナ・ロスが、11年ぶりとなる来日公演を5月に開催する。1960年にシュープリームスの一員としてデビューしたダイアナ・ロスは、史上最も成功した女性グループの一つであるスプリームスの一員としてモータウン黄金期を築き、時代を超えて数多くのヒット曲・名曲を世に送り出してきた。その影響力は音楽にとどまらず、映画やファッション、カルチャーなど多岐にわたり、マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセとい