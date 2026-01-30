格闘技は「花火」で、プロレスは「曲」だと、佐々木憂流迦は言った。瞬間火力で観客を熱狂させるMMAの世界から、余韻が残る音楽のようなプロレスの世界へ。世界最高峰のMMA団体であるUFCでランカーになり、その後、RIZINのリングでも活躍した彼が、幼少期からの夢だったプロレスラーへと転身して2年が経った。【撮り下ろし写真】佐々木憂流迦2023年元日、NOAHの日本武道館大会。世界最大のプロレス団体であるWWEで日本人スーパース