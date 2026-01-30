30日未明、北九州市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。午前4時前、北九州市八幡東区枝光で「平屋の建物から炎が出ている」と、近所に住む人から119番通報がありました。消防が駆けつけ、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元の木造平屋建ての住宅1棟が全焼、隣接する住宅2棟にも延焼し、それぞれ一部が焼けました。 全焼した住宅からは男女2人の遺体が見つかりました。警察により