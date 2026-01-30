今日30日も本州の日本海側を中心に雪の降っている所が多く、昨日29日から20センチ以上積雪が増えた所もあります。大雪のピークは過ぎたものの、今日30日夜にかけては、引き続き積雪や路面凍結に注意が必要です。積雪の多い地域では、屋根からの落雪やなだれにも注意してください。日本海側を中心に雪雲流入昨日から20センチ以上積雪が増加した所も日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、上空には強い寒気が流れ込んでいま