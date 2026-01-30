米株価指数先物時間外取引一段安、次期FRB議長にタカ派ウォーシュ氏の可能性 東京時間11:31現在 ダウ平均先物MAR 26月限48896.00（-274.00-0.56%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6945.75（-47.00-0.67%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25766.25（-233.00-0.90%）