次期FRB議長候補にタカ派ウォーシュ氏急上昇でドル全面高、ドル円153.98円 東京時間はドル全面高。ドル円は朝の安値152.87円付近から153.98円付近まで1円以上も上昇している。ユーロドルやポンドドルは下落。時間外で米株は下落、ダウは280ドル近く下げている。ドル高でNY金は時間外で急落。 トランプ氏が次期FRB議長に元FRB理事のウォーシュ氏を指名する予定だとブルームバーグが報じている